Kreis Holzminden: Corona-Zahlen schnellen weiter nach oben

Kreis Holzminden. Die Corona-Zahlen im Landkreis Holzminden steigen weiter. Der Landkreis meldet – nach 15 Neuinfektionen am Mittwoch – am Donnerstag zehn weitere bestätigte Fälle. Die Anzahl der aktiven Fälle liegt jetzt bei 75. Die Sieben-Tage-Inzidenz, sie liegt am Donnerstag bei 52,5, dürfte damit weiter steigen. Hotspot im Kreis Holzminden ist die Kreisstadt mit 55 bestätigten Fällen. (bs)