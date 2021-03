Kreis Holzminden: Einkaufsbummel nur auf Termin

Kreis Holzminden. Noch am Donnerstag herrschte Vorfreude: Einzelhändler im Kreis Holzminden richteten sich auf Ladenöffnungen ab Montag ein, Kunden planten ihren Einkaufsbummel. Doch so schnell wird es nichts mit umfangreichen Ladenöffnungen. Das Land Niedersachsen hat am Freitag die Corona-Beschlüsse konkretisiert. Und da ist – das bestätigt der Landkreis Holzminden auf Nachfrage des TAH – von Geschäftsöffnungen noch nicht die Rede. Was möglich ist ab Montag ist der Einkaufsbummel auf Termin. Noch eine weitere Nachricht bestätigt der Landkreis: Ministerpräsident Weil, der eigentlich am Donnerstag, 11. März, nach Holzminden kommen wollte, hat den Termin absagen müssen. Dann ist er noch in Corona-Quarantäne (der TAH berichtete). Der digitale Bürger-Dialog soll aber stattfinden. (bs)

