Kreis Holzminden: Es kommt was auf uns zu…

Kreis Holzminden. Nach leichtem Schneefall oder Schneeregen am Nachmittag und in den frühen Abendstunden hat sich die Wetterfront über Holzminden vorerst beruhigt. Die Straßen sind noch passierbar, die Streuwagen der Straßenmeistereien unterwegs. Dennoch zieht es an, die Temperaturen sinken weiter, bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ist es auf nicht gestreuten Straßen glatt. Wer jetzt nicht raus muss, sollte zu Hause bleiben, auch morgen, vor allem das Auto stehen lassen. Denn die Schneefront kommt auf den Landkreis Holzminden zu: Die Wetterdienste warnen vor extremen Schneefall in Mengen zwischen 20 und 35 Zentimeter, vereinzelt sogar mehr. Die intensivsten Schneefälle sind für die zweite Nachthälfte zum Sonntag bis etwa Sonntagmittag vorhergesagt. Dabei ist mit Sturmböen aus östlicher Richtung bis zu 70 km/h oder 20 Meter in der Sekunde und, zum Beispiel auf der Ottensteiner Hochebene, mit extrem starken Schneeverwehungen zu rechnen. Dazu ist Frost ist bis örtlich minus zehn Grad Celsius angekündigt. (spe)