Kreis Holzminden: Grundsatzbeschluss zu Schulen gefasst

SPD und CDU stellten am Montagabend gemeinsam mit Landrat Michael Schünemann die Eckpunkte des Grundstazbeschlusses vor.

Kreis Holzminden. Ist das der Durchbruch in der seit mehr als einem Jahrzehnt schwelenden Schuldebatte? CDU- und SPD-Fraktion im Holzmindener Kreistag haben sich auf einen Grundsatzbeschluss zur künftigen Schulstruktur geeinigt. Die wichtigsten Eckpunkte: Für die Oberschulen werden Schulbezirke eingerichtet, um Schülerströme lenken zu können. Aus den Oberschulen Bevern und Stadtoldendorf und der Haupt- und Realschule Eschershausen entsteht eine neue zentrale Sekundarschule mit gymnasialem Zweig. Offen sind noch der Standort und die Schulform. Die Oberschulen in Bodenwerder und Delligsen werden mit finanzieller Beteiligung der Samtgemeinde und des Fleckens saniert oder neu gebaut. In den Räumen der Haupt- und Realschule Eschershausen entsteht ein „Zentrum für Inklusion“ mit der Förderschule für Geistige Entwicklung, den Sprachheilklassen, Schulpsychologen und Erziehungsberatungsstelle. Die Kosten für diese Vorschläge: Geschätzt 40 bis 50 Millionen Euro (ohne die Förderschule). (bs)

