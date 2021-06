Kreis Holzminden ist fünf Tage in Folge unter Inzidenz 50

Immer weniger Kreise in Deutschland überschreiten noch die 50er Grenze. Foto: RKI Dashboard

Der Kreis Holzminden unterschreitet auch am Sonnabend, 5. Juni, den Grenzwert 50 bei der Sieben-Tage-Inzidenz. Am Morgen meldet das Robert Koch-Institut einen Wert von 25,5 für den Landkreis. Damit können weitere Erleichterungen möglich werden, wenn der Landkreis eine entsprechende Verfügung erlässt. Auch in den Nachbarkreisen entwickeln sich die Inzidenzwerte sehr positiv. Im Kreis Höxter liegt der Wert bei 25,7, im Kreis Northeim beim 15,1 und im Kreis Hameln-Pyrmont bei 9,4. (fhm)