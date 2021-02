Kreis Holzminden ist unter der neuen Grenze

Kreis Holzminden. Der Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen eines Kreises auf 100.000 Einwohner gerechnet, soll künftig die Maßgabe für weitere Lockerungen sein. In der Runde der Ministerpräsidentinnen und der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin wurde der Grenzwert 35 bei der Inzidenz festgelegt. Am Donnerstag, 11. Februar, meldet das Landesgesundheitsamt für den Kreis Holzminden eine Inzidenz von 34,1. Wie der Landkreis Northeim (24,9) unterschreitet Holzminden die 35er Grenze. Der Landkreis Hameln-Pyrmont hat eine Inzidenz von 60,6 und der Kreis Höxter liegt bei 64,8. (fhm)