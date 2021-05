Kreis Holzminden: Jetzt fahren die Oldtimer wieder

Kreis Holzminden. „Oldtimertreffen des RetroCarsMitte in Allersheim auf dem Brauereigelände muss auch in 2021 ausfallen!“ Mit dieser Meldung reagiert der RCM auf die momentan bestehenden, gesetzlichen Verordnungen, die noch keine Veranstaltung im Mai oder Juni ermöglichen. Als kleine Alternative hatten sich die Verantwortlichen zu einer Ausfahrt mit kleinem Teilnehmerkreis am Sonntag entschieden. Hierbei konnten interessierte Oldtimerliebhaber dann die Autos in Fahrt erleben. Und das waren mehr, als zunächst geplant... (gl)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 31.05.2021