Kreis Holzminden: Mobile Teams gehen weiter in die Samtgemeinden

Kreis Holzminden. Das Land Niedersachsen hat dem Landkreis Holzminden größere Impfmengen zur schnelleren Verimpfung in der Höchsten Prioritätengruppe für die nächsten Tage versprochen. Für die Verantwortlichen der Katastrophenschutzbehörde und die das Impfzentrum betreibende Johanniter Unfallhilfe ist die Nachricht ebenso erfreulich wie herausfordernd. Denn wegen der kurzfristig angekündigten Verdreifachung der Impfdosenmenge bedeutet die Umsetzung eine logistische Herausforderung. „Wir regeln das“, ist Landrat Michael Schünemann trotzdem überzeugt. Und auch die beteiligten Samtgemeinden Bodenwerder-Polle und Eschershausen-Stadtoldendorf gehen mit ihren Vorbereitungen optimistisch ans Werk.

In den beiden Samtgemeinden werden in den nächsten Tagen noch einmal Briefe an die Über-80-Jährigen verschickt, um deren Impfbereitschaft und auch noch weitere Daten abzufragen. Zum besseren Verständnis, was jeweils von den Impfkandidaten zu tun ist, sollen jedoch auch ehrenamtliche Helfer unterwegs sein, um Unterlagen auszuhändigen und eventuell noch Fragen zu beantworten.

Mehr lesen Sie im TAH am 12. März 2021