Kreis Holzminden: Niedrigste Inzidenz in ganz Deutschland

Das „gallische Dorf“ Kreis und Stadt Holzminden hat am Donnerstag, 29. Oktober, den niedrigsten Inzidenz-Wert von ganz Deutschland. Er liegt nach Meldung des Landesgesundheitsamtes Niedersachsen bei 7,1. Dieser Wert gibt die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner gerechnet an. Auf Platz zwei folgt Dessau mit 10,0, Platz drei hat Uelzen mit 11,1. Der Kreis Holzminden ist – wie die Gallier Asterix und Obelix von römischen Lagern – von vielen Kreisen umgeben, deren Wert über 50 (Gefährdungsstufe 1) liegt. Der Kreis Höxter meldet am Donnerstag einen neuen Höchstwert bei den aktuellen Infektionen. 178 Menschen sind akut infiziert. Der bisherige Spitzenwert wurde während der ersten Pandemiewelle am 11. April erreicht. Damals gab es 158 aktuelle Infektionen. Die Inzidenz im Kreis Höxter nähert sich der 100er Grenze. Sie liegt bei 95,5. Auch der Kreis Hameln-Pyrmont ist Risiko-Gebiet. Die Inzidenz beträgt dort jetzt 61,9, Der Landkreis Hildesheim hat 136,3, der Kreis Lippe liegt bei 77,7, der Landkreis Kassel liegt bei 67,6. Nur der Landkreis Northeim ist der einzige Nachbar, der mit 23,4 unter der 50er Grenze liegt. (fhm)