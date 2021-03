Kreis Holzminden überschreitet den „Notbremsen“-Wert

Kreis Holzminden. Es ist keine gute Nachricht, die am Mittwoch, 17. März, vom Landesgesundheitsamt in Hannover kommt. Für den Landkreis Holzminden meldet die oberste Gesundheitsbehörde des Landes einen Inzidenzwert von 105. Die Inzidenz ist die Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner. Im Kreis Holzminden sind es absolut 74 Fälle. Die Inzidenz, welche das Landesgesundheitsamt ist maßgebend dafür, wann welche Regeln der Coronaschutzverordnung gelten. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder hatten sich in der vergangenen Woche auf die Einführung einer Notbremsen-Regelung verständigt. Danach können bei einem Inzidenzwert ab 100 wieder Einschränkungen in Kraft treten. Allerdings reicht dafür kein einmaliges Oberschreiten der Grenze. Mindestens drei Tage muss der Wert überschritten werden, bevor am zweiten Werktag nach den drei Tagen eine Verfügung erlassen werden kann. (fhm)

