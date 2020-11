Kreis Holzminden überschreitet die erste Corona-Grenze

Die Übersicht des Landesgesundheitsamtes zu den Inzidenz-Zahlen in Niedersachsen. Foto: LGA Niedersachsen

Kreis Holzminden. Der Landkreis Holzminden hat mit den neuen Infektionsfällen der vergangenen Tage die erste Grenze mit dem Inzidenz-Wert 35 überschritten. Die Inzidenz (Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner) wird aktuell vom Niedersächsischen Landesgesundheitsamt für den Landkreis Holzminden mit 36,9 angegeben. Beim Robert-Koch-Institut wird die Inzidenz für den Kreis Holzminden noch mit 31,2 angegeben. Aufgrund von Verzögerungen bei der Datenübermittlung kann es da zu unterschiedlichen Werten kommen. Maßgebend ist aber der Wert des Landesgesundheitsamtes. Steigt in einem Kreis die 7-Tage-Inzidenz über 35, gilt im Freien eine Maskenpflicht für Orte in der Öffentlichkeit, „an denen sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten“, heißt es in der Corona-Schutzverordnung. Denkbar wären hierbei zum Beispiel Märkte. (fhm)

