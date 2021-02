Kreis Holzminden: Wetterdienste warnen vor extrem viel Schnee und Glätte

Kreis Holzminden. Die Wetterdienste haben für den Landkreis Holzminden Unwetterwarnungen ausgegeben, sie warnen vor kräftigem und langanhaltendem Schneefall und zum Teil extreme Schneeverwehungen aufgrund von Wind- und Sturmböen bis zu 65 km/h. Es muss mit Straßenglätte durch überfrierende Nässe und Behinderungen im Schienenverkehr gerechnet werden. Straßen können auch komplett unpassierbar sein. Die amtliche Unwetterwarnung vor starkem Schneefall mit Mengen von 20 bis 30, in einzelnen Lagen bis 40 Zentimeter, gilt von Sonnabend, 18 Uhr, bis Sonntag, 21 Uhr, für den gesamten Landkreis, der komplett im besonders stark betroffenen Unwetterstreifen liegt. Dieser zieht sich in West-Ost-Richtung auch über Ostwestfalen, Südniedersachsen, das Weserbergland und den Harz. Die meisten Niederschläge werden für den Landkreis Holzminden über die Nacht zu Sonntag erwartet. Dann können, so meldet es zum Beispiel der Deutsche Wetterdienst, in zwölf Stunden vereinzelt bis zu 30 Zentimeter Neuschnee fallen. Auch mit Gefahren durch Schneebruch muss gerechnet werden. Es wird geraten, in dieser Zeit zu Hause zu bleiben und auf jeden Fall das Auto stehen zu lassen. (spe)