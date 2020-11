Kreis Holzmindener, kauft lieber Blumen für das Seelenheil...

Kreis Holzminden. Der rasante Anstieg der Infektionen macht es notwendig: Deutschland geht an diesem Montag in den zweiten Lockdown. Es gelten jetzt weitere Kontaktbeschränkungen, Restaurants und Bars müssen wieder schließen. Ebenso finden keine Sportveranstaltungen im Amateurbereich mehr statt und kulturelle Angebote wie Theater, Kinobesuche oder Konzerte sind ebenfalls verboten. Diese und weitere Beschränkungen gelten zunächst bis 30. November. Also geht auch der Landkreis Holzminden heute in seinen zweiten Lockdown, und das macht etwas mit dem Seelenheil vieler Kreiseinwohner. Einkaufende Menschen im Kreis Holzminden machen vor den Supermarktregalen schon seit Tagen ähnliche Erfahrungen wie im Frühjahr: Das Klopapier ist ausverkauft, gehamstert... Dahinter stecken Ängste. Ein Blumengeschäft in Holzminden grüßt durchs Schaufenster mit einer hoffentlich frohgemut stimmenden Botschaft an diesem traurigen Lockdown-November-Montag: „Kauft Blumen für das Seelenheil, nicht Klopapier fürs Hinterteil“. Der TAH gibt die aufmunternde Parole gern an seine Leser weiter mit der freundlichen Empfehlung: Bleiben Sie gesund und zuversichtlich! (spe/fhm)