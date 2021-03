Kreispolizeibehörde Höxter legt Kriminalitätsjahresbericht 2020 vor

Höxter. Mit deutlichen Botschaften traten Höxters Landrat Michael Stickeln, Polizeidirektor Christian Brenski und Peter Hentschel, Leiter Direktion Kriminalität der Kreispolizeibehörde Höxter vor die Presse: Der historisch niedrige Wert an Straftaten des letzten Jahres konnte nicht nochmal unterboten werden, die Straftaten haben zugenommen aber der Kreis Höxter ist ein sicherer, lebenswerter Kreis. Trotz der gestiegenen Anzahl an Straftaten (6.398 in 2020 und somit 914 mehr als im Vorjahr) liegt der Kreis Höxter deutlich unter dem Landesschnitt und unter dem Durchschnitt in OWL. „Wir bewegen uns nach wie vor auf niedrigem Niveau und es hat eine spürbare Verlagerung der Schwerpunkte gegeben“, so Landrat Stickeln. (ue)

