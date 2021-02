Kreistag beruft Alt-Landrätin Schürzeberg ab

Holzminden. Es ist kein alltäglicher Vorgang, wenn ein Kreistag einen aktuellen oder ehemaligen Hauptverwaltungsbeamten aus einem Gremium abberuft. Genau das hat der Kreistag Holzminden in seiner letzten Sitzung getan. Unter dem Titel „Umbesetzung des Aufsichtsrates der Bausie“ wurde ein Tagesordnungspunkt aufgerufen, der mit der Abberufung der früheren Landrätin Angela Schürzeberg aus dem Aufsichtsrat der Bau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Holzminden endete. Seit dem 1. November 2019 ist Michael Schünemann Landrat des Kreises Holzminden, Nachfolger von Angela Schürzeberg, die dieses Amt acht Jahre zuvor innehatte. Ein Landrat vertritt seinen Kreis in Gesellschaften, verbänden oder Einrichtungen, an denen der Kreis beteiligt ist. Eine diese Gesellschaften, an welcher der Landkreis Holzminden beteiligt ist, ist die Bausie, die Bau- und Siedlungsgenossenschaft, die vor über 70 Jahren auf Initiative des Kreises Holzminden gegründet wurde und an der über 80 Prozent der Anteile gehalten werden. (fhm)

