Kükenfest kann auch 2021 in Holzminden nicht stattfinden

Holzminden. Das Kükenfest in Holzminden, das immer zwei Wochen vor Ostern stattfindet, muss auch im zweiten Jahr in Folge wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Zur Absage haben sich Werbekreis und Stadtmarketing Holzminden auf Nachfrage des TAH nun durchgerungen, selbst wenn Stadtfeste dieser Art am 21. März wieder erlaubt wären. (spe)