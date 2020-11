Kulturverein Holzminden bringt Goethe-Roman als Dramenversion in der Theaterreihe

Holzminden. Goethe auf der deutschen Bühne, das ist seit „Götz von Berlichingen“ (1773) nichts Ungewöhnliches, Goethe als Roman auf der Bühne dagegen erleben wir seltener. Im März 2009 war der „Werther“ in einer Bühnenfassung in Holzminden zu sehen, jetzt, etwa elfeinhalb Jahre später, brachte der Kulturverein Holzminden mit den „Wahlverwandtschaften“ (1809) Goethes Spätwerk auf die Bühne der Stadthalle. Bemerkenswert war, dass trotz der anhaltenden Corona-Pandemie zahlreiche Besucher, darunter viele Schüler, in die Stadthalle gekommen waren. Das überzeugende Sicherheitskonzept des Kulturvereins hatte das volle Vertrauen der Theaterbesucher gefunden und wurde bereitwillig akzeptiert. (hö)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 3. November