La Patria investiert elf Millionen Euro in Bauvorhaben in Delligsen

Delligsen. Anfang Mai, wenn der Delligser Rat das Bauprojekt von La Patria auf dem ehemaligen Gelände der Friedrich-Carl-Hütte (FCH) genehmigt hat, sollen die Bauarbeiten auf dem etwa 9.200 Quadratmeter großen Gelände beginnen. Es liegt nur einen Steinwurf entfernt vom Neubau des Aldi-Marktes in Richtung Bundesstraße 3. Das sagte Uwe Marhenke, Chef von La Patria, auf Anfrage.

Anfang des nächsten Monats soll der Bebauungsplan öffentlich ausgelegt werden. Auf dem einstigen Industrieareal sollen 19 Bungalows für Senioren, ein zentrales Gebäude in der Mitte des Geländes sowie davor zwei Häuser mit jeweils 15 Wohneinheiten entstehen. Die Wohnungen in einem der beiden Blöcke sollen vermietet, die im anderen als Eigentumswohnungen verkauft werden. La Patria investiert rund elf Millionen Euro in das Bauvorhaben in Delligsen. (Jahns)

