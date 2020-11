Landkreis Holzminden ist unter der 35er-Grenze

Weiterhin 37 akute Fälle meldet der Landkreis Holzminden am Montagnachmittag.

Kreis Holzminden. Um 15.11 Uhr am Montagnachmittag meldet der Landkreis Holzminden die neuen Corona-Zahlen. Aus dem Labor ist eine Person als positiv gemeldet worden. Allerdings konnte auch eine Person als nicht mehr positiv aus der Quarantäne entlassen werden. Damit bleibt es im Landkreis Holzminden bei 37 akuten Fällen. Die Gesamtzahl der im Landkreis seit März laborbestätigten Infizierten liegt bei 189. Davon gelten 145 als ehemals positiv getestet, sieben sind verstorben. In Quarantäne befinden sich im Moment 203 Personen. Am Wochenende waren es noch 214. Bei der 7-Tages-Inzidenz (Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner) ist im Kreis Holzminden nach Angaben des Landesgesundheitsamtes Niedersachsen unter die erste Coronagrenze von 35 gesunken. Der Wert beträgt 28,4. (fhm/bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 10.11.2020