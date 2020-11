Landkreis Holzminden ist weiterhin unter dem ersten Grenzwert

Kreis Holzminden. Die 7-Tages-Inzidenz im Landkreis Holzminden liegt weiterhin unter der ersten Corona-Gefährdungsgrenze von 35. Am Donnerstag, 12. November, meldet das Landesgesundheitsamt Niedersachsen einen Wert von 29,8 (Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner). Neben dem Kreis Holzminden ist in Niedersachsen nur noch der Kreis Goslar unter der 35er Grenze. Zwei weitere Kreise liegen unterhalb der 50er Grenze, alle anderen in Niedersachsen sind darüber. Bundesweit gibt es nur fünf Kreise und Städte, die einen geringeren Inzidenz-Wert als Holzminden haben. (fhm)