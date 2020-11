Landkreis Holzminden weiterhin unter den 35er Grenze

Der Landkreis Holzminden meldet am Montagnachmittag, 9. November, einen neuen Infektionsfall. Da gleichzeitig eine Person als nicht mehr positiv aus der Quarantäne entlassen wurde, bleibt es im Landkreis Holzminden bei insgesamt 37 akuten Fällen. Die Gesamtzahl der im Landkreis seit März laborbestätigten Infizierten liegt bei 190. Davon gelten 146 als ehemals positiv getestet, sieben sind verstorben. In Quarantäne befinden sich im Moment 203 Personen. Bei der 7-Tages-Inzidenz (Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen auf 100.000 Einwohner) liegt der Kreis weiterhin unter der ersten Corona-Grenze von 35. Das Überschreiten der Inzidenz-Werte von 35 und 50 ist mit weiteren Einschränkungen verbunden. Das Landesgesundheitsamt gibt am Dienstag, 10. November, die Inzidenz für den Kreis Holzminden mit 28,4 an.

Aus dem Kreis Höxter wird ein weiterer Todesfall eines mit dem Coronavirus Infizierten gemeldet. Insgesamt sind dort seit Beginn der Pandemie 20 Menschen am oder mit dem Coronavirus verstorben. Am Dienstag, 10. November, meldet der Kreis Höxter neun neue Infektionen, die Zahl der aktiv Infizierten sinkt auf 269, da gleichzeitig 22 Personen als genesen gelten. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen liegt im Kreis Höxter bei 903, die Zahl der Menschen, die genesen sind, bei 614. Die 7-Tages-Inzidenz wird mit 104,1 angegeben.

Bundesweit meldet das Robert-Koch-Institut am Dienstag 15.332 neue Infektionen im Vergleich zum Montag. 154 Menschen sind in ganz Deutschland am und mit dem Coronavirus verstorben. (fhm)