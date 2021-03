Landrat Michael Schünemann zum Vorsitzenden des Weserbergland Tourismus e.V. gewählt

Weserbergland. Eigentlich sollte die reguläre Mitgliederversammlung für das Jahr 2020 im November in Bad Münder stattfinden. Sie musste aber aufgrund der Corona-Pandemie kurzfristig abgesagt werden. Um die notwendigen Regularien und Abstimmungen des Vereins und die Vorstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, wurde die Mitgliederversammlung nun digital durchgeführt. Als neuer Vorsitzender ist der Landrat des Landkreises Holzminden, Michael Schünemann, gewählt worden. Er übernimmt das Amt von Andreas Manz (Dezernatsleiter Landkreis Hameln-Pyrmont) und leitet zukünftig die Geschicke des Tourismusverbandes. „Der Tourismus sichert im Weserbergland rund 22.000 Menschen Beschäftigung und ist für die wirtschaftliche Perspektive in der Region unverzichtbar. Er ist Umsatzbringer und Arbeitgeber für unsere Region und muss in seiner Bedeutung weiter gestärkt werden“, formulierte der neu gewählte Vorsitzende Landrat Michael Schünemann. „Eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass alle Tourismus-Akteure unter einem starken Dach Weserbergland zusammenarbeiten und der Zusammenhalt in der Region weiter gestärkt und Netzwerke und Kooperationen ausgebaut werden.“

