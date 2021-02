Lange Ölspur sorgt für Großeinsatz auf der L 550

Lauenförde/Meinbrexen. 41 Einsatzkräfte an einem Montagnachmittag per Alarmempfänger und Sirene zu mobilisieren – das ist heutzutage gar nicht mehr selbstverständlich. Doch zu einer mehr als 600 Meter langen Ölspur durch Lauenförde kam tatsächlich fast der komplette zweite Zug der Samtgemeinde-Feuerwehr Boffzen (dazu gehören die Wehren Lauenförde, Meinbrexen und Derental). Kurz vor 15.22 war die breite und vor allem sehr lange Ölspur auf der Meinbrexer Straße entdeckt worden. Sie zog sich von der Tankstelle Rickmeier bis zum Ortsausgang. Wenig später wurde gemeldet, dass es auch zwischen Meinbrexen und Fürstenberg im Kurvenbereich noch eine Ölspur geben würden – offenbar vom selben Verursacher, der allerdings zunächst nicht ermittelt werden konnte. Während der Einsatz in Lauenförde vom stellvertretenden Gemeindebrandmeister Andreas Topp geleitet wurde, „dirigierte“ Gemeindebrandmeister Philipp Pedall die Einsatzkräfte bei Meinbrexen. Zusätzlich waren Vertreter vom Bauhof der Samtgemeinde vor Ort. Das ausgelaufene Öl wurde abgestreut und anschließend beseitigt. Währenddessen musste die Meinbrexer Straße (L 550) innerorts voll gesperrt werden, während der Verkehr im Bereich der Kurven hinter Meinbrexen (von Lauenförde aus gesehen) einspurig laufen konnte.