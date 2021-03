Lastenhubschrauber Kaman K-Max tankt auf Flugplatz Höxter-Holzminden auf

Höxter. Der Flugplatz Höxter-Holzminden erhielt wieder einmal Besuch von einem Fluggerät der ganz besonderen Art. Auf dem Weg von einem Spezialeinsatz von Dänemark zurück in die Schweiz hat kurzfristig ein großer Lastenhubschrauber neuester Bauart der Firma Rotex aus Liechtenstein auf dem Flugplatz Höxter-Holzminden einen Tankstopp eingelegt. Der Hubschraubertyp Kaman K-Max ist speziell für den Transporteinsatz von sehr großen Lasten in schwer zugänglichem Gelände konzipiert worden und verfügt über ein zulässiges Gesamtgewicht von über fünf Tonnen. Weltweit wurden von dem Typ insgesamt nur 55 Exemplare gebaut, lediglich drei davon werden aktuell in ganz Europa betrieben. Auffällig sind die ineinandergreifenden Hauptrotoren und der dadurch fehlende Heckrotor, über den die meisten Hubschrauber verfügen. (r/fhm)

