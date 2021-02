Lebendige Zentren für den Ortskern Stadtoldendorfs

Stadtoldendorf. Hinter dem etwas sperrigen Wortgebilde „neues integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept“ steht ein für Stadtoldendorf und Eschershausen unverzichtbares Element grundlegender und richtungsweisender Ausrichtung der Infrastruktur. Seit 2020 hat sich die Förderkulisse des Landes durch den demographischen Wandel, neue Anforderungen an den Klimaschutz und Aufgaben bei der Sicherung der Infrastruktur geändert. So stehen nun reduziert die Ortszentren im Mittelpunkt des Interesses mit dem Ziel, die Situation in den nächsten Jahren zu verbessern. Die Bürgerbeteiligung über je einen Workshop (einzeln für Stadtoldendorf und Eschershausen) hat sich zur Aufgabe gemacht, die zusammengetragenen Maßnahmenideen vorzustellen, zu diskutieren, aber auch zusätzliche Ideen aufzunehmen.

Drei Themenfelder wurden vom Institut für Regionalentwicklung CIMA bearbeitet und geographisch im Stadtgebiet Stadtoldendorfs verortet. Sie umfassen die Themenschwerpunkte „lebendige Zentren“, „sozialer Zusammenhalt“ sowie „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“. (rcl)

