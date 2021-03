Leichenfund bei Neuhaus: Es ist die Vermisste

Neuhaus. Jetzt steht es fest: Die Tote, die ein Spaziergänger am 1. März im Wald bei Neuhaus fand, ist die Frau, die seit Mitte Dezember vermisst wurde.

Die Polizei teilt dazu mit: „Die Identität des am 1. März in der Nähe von Neuhaus entdeckten weiblichen Leichnams wurde am Donnerstag Nachmittag anhand eines DNA-Abgleichs zweifelsfrei festgestellt. Es handelt sich, wie bereits vermutet, um die 86-jährige Frau, die seit dem 18. Dezember 2020 aus einem Alten- und Pflegeheim im Bereich Neuhaus vermisst wurde. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder eine Gewalttat liegen nicht vor.“