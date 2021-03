Leichenfund im Bereich Freden

Hildesheim/Freden. Am Donnerstagnachmittag, 4. März, fand ein Wanderer in einem Waldstück bei Freden eine verweste und zum Teil skelettierte Leiche. Der Fundort wurde durch die Polizei im Beisein eines Rechtsmediziners untersucht. Der Leichnam wurde beschlagnahmt und zur Rechtsmedizin nach Hannover gebracht. Am Freitag wurde eine Obduktion durchgeführt, wobei noch weitere Untersuchungen und Ermittlungen ausstehen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelte es sich um eine männliche Person mittleren Alters. Die Identität der Person sowie die näheren Todesumstände sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an.