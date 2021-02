Liebe TAH-Leser...

…Eisregen und glatte Straßen können die Zustellung des Täglichen Anzeigers für unsere Fahrer und Zusteller am frühen Dienstagmorgen besonders schwierig machen. Alle werden ihr Bestes gegeben, damit die Tageszeitung auch am Dienstag ins Haus kommt. Wir hoffen, dass es klappt, auch wenn es später als gewohnt der Fall sein kann. Wir bitten dafür um Ihr Verständnis. Für alle Leser, auch ohne Abonnement, ist am Dienstag das TAH-E-Paper kostenlos lesbar. Der Zugang (über die Internetseite) ist ab Montag, 22.15 Uhr, freigeschaltet.