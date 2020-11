Lions Club Holzminden hat keine Adventskalender mehr

Holzminden. Die Nachfrage ist sehr groß, meldet der Lions-Club Holzminden, der Adventskalender ist sehr begehrt. Eigentlich wollte der Lions Club am Sonnabend, 7. November, in der Holzmindener Innenstadt noch einen Verkaufsstand machen. Doch die Lions haben keine Kalender mehr, sie können nichts mehr anbieten. Deswegen gibt es keinen Verkaufsstand mehr. An einigen Verkaufsstellen gibt es noch Restexemplare der insgesamt 7.000 Adventskalender, die auch in diesem Jahr wieder einen reißenden Absatz gefunden haben. (fhm)