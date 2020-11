Lkw-Fahrer verursacht mehrere Unfallschäden und flüchtet

Höxter. Am Donnerstag, 26. November, richtete ein Lkw-Fahrer bei seiner Durchfahrt in Höxter-Bödexen mehrere Sachschäden in einer Gesamtsumme von rund 4.000 Euro an. Gegen 19.40 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei einen Lkw, der auf der Sebastianstraße eine Straßenlaterne angefahren hatte. Die Laterne wurde dadurch teilweise aus dem Fundament gehoben. Der Lkw-Fahrer hielt kurz an und fuhr dann weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei der Weiterfahrt durch die Straße Bödexer Tal beschädigte der Lkw das Wellblechdach einer Hütte und eine sich am Straßenrand befindende Bau Tür. Dies meldete ein weiterer Zeuge der Polizei. Der Lkw-Fahrer setzte auch nach diesen Beschädigungen seine Fahrt fort. An einer Baustelle schob der Fahrer die Absperrschilder der Baustelle beiseite und fuhr durch die Baustelle davon. Nach umfangreichen Ermittlungen konnten die Personalien des Unfallfahrers geklärt werden.