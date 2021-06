LKW in Boffzen reißt sich den Tank auf

Boffzen. Eigentlich wollte sich ein 58-Jähriger LKW-Fahrer aus dem Kreis Pinneberg nur einen Standplatz für die Nacht suchen, um dann ausgeschlafen, fit und munter in den Morgenstunden zu laden. Dabei unterlief ist ihm aber ein kleines Missgeschick passiert. Beim Rangieren vor dem Werktor von Noelle + Campe übersah er einen kleinen Findling, der ihm eine Schelle am Tank beschädigt. Es liefen Diesel in geringem Umfang aus. Ein Mitarbeiter der Firma Noelle + Campe, der über entsprechende Fachkenntnis verfügte, konnte den Schaden schnell und unbürokratisch auf kurzem Dienstweg noch vor Ort beheben. Die Feuerwehr Boffzen unter Leitung von Ortsbrandmeister Benjamin Diesing brauchte nur auslaufende Kraftstoffe in geringem Umfang abzustreuen. (ue)