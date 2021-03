Lost Places: Die Angermühle Bevern

In letzter Zeit wurde an der Angermühle wieder gebaut und renoviert. Ein wenig Hoffnung besteht, dass die Ruine eines Tages wieder hergerichtet wird. Foto: ue

Bevern. Um die Angermühle in Bevern dreht sich die neue Folge der TAH-Serie Lost Places. Es ist seit einigen Jahren ruhig geworden um die Angermühle in Bevern. Nach dem Großbrand 2012 vegetiert das einstige Ausflugsgasthaus in einem traurigen Zustand als Ruine am Ortstrand von Bevern vor sich hin. Die Natur hat sich das Areal, das seit 2002 leer steht, zurückgeholt. Dabei blickt die Angermühle auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Und in der Zeit vom 01.11.1968 bis zum 31.12.1981 bescherte die Angermühle als „Brutstätte der Erotik“ dem Ort Bevern überregionale Beachtung. (ue)

