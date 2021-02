„Lost Places“: Ein fast vergessenes Freibad von Holzminden

Holzminden. Nicht sehr viele kennen diesen fast vergessenen Ort, einige weniger Spaziergänger und Geocacher finden diesen Platz in Holzminden, der perfekt in die Kategorie „Lost Places – vergessene Orte im Kreis Holzminden“ passt. Die Natur hat sich dieses fast 80 Jahre alte Bauwerk inzwischen zurückgeholt. Bäume und Sträucher umgeben das Areal, Äste und Sträucher ragen ins Wasser. Was heute wie ein Naturidyll wirkt, wurde vor fast 80 Jahren als Sport- und Spielstätte für das Holzmindener Internet Solling angelegt. Es war das Freibad des Internats. Das Internat selbst nannte das Freibad „unseren Badeteich“.

