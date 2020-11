Lovemobil an der B 3 ausgebrannt

Einbeck. Am Mittwoch, 19. November, ging bei Feuerwehr und Polizei gegen 22 Uhr die Meldung ein, dass auf dem sogenannten Parkplatz „Stroiter Mühle“ an der Bundesstraße 3 ein Wohnwagen in Flammen steht. Bei Eintreffen der Polizei waren die Freiwilligen Feuerwehren der Ortschaften Naensen und Stroit bereits mit den Löscharbeiten an dem Wohnwagen, der als sogenanntes Lovemobil diente, beschäftigt. Das Fahrzeug brannte vollständig bis auf die Metallaufbauten und die Karosserie nieder. Das Zugfahrzeug wurde ebenfalls leicht in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt etwa 3.000 Euro geschätzt. Über die Brandursache kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Die Ermittlungen laufen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.