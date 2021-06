Luca Göhmann feiert erfolgreiche Premiere in der deutschen Nationalmannschaft der Target Sprinter

Schorborn. Luca Gömann macht die beste Werbung für seinen Heimatort Schorborn und trägt den Ortsnamen in die weite Welt hinaus. Der 17-Jährige ist Sommerbiathlet, startet in der Unterart Target Sprint und ist gerade von seinem ersten internationalen Einsatz wiedergekommen. Der Schorborner war für die Deutsche Nationalmannschaft in Aoer in Italien und hat im Rahmen der ISSF-Worldtour im Einzelrennen einen tollen vierten Rang belegt und mit der Staffel immerhin Rang sieben geholt. 14 Stunden war der elfköpfige Tross aus Sportlern und Betreuern auf dem Hinweg unterwegs, elf Stunden brauchte die Mannschaft für den 850 Kilometer langen Rückweg. Und im Gepäck hatten die jungen Sportler neben zwei super Platzierungen eine Menge Erfahrung und die Gewissheit: Das soll nicht der letzte Einsatz im Trikot der Deutschen Nationalmannschaft gewesen sein. (ue)

