„Lucky Living“ an der Sparenbergstraße in Holzminden nimmt Gestalt an

Holzminden. Eigentlich sollte eine Blaskapelle aufspielen, sollten Brötchen gereicht und Führungen durch die Neubauten organisiert werden. Doch all diese Ideen zum Richtfest müssen Peter Penke-Wevelhoff und Christoph Penke-Wevelhoff, die Bauherren der Wohnanlage „Lucky Living“, streichen. In der Sparenbergstraße in Holzminden stößt schließlich nur eine ganz kleine Gesellschaft darauf an, dass über den Häusern Nummer zwei und drei der Richtkranz weht. Neben den beiden Bauherrn und Manuela Penke-Wevelhoff sind das Prokurist Friedrich Schütte von Heyne & Penke, Bauleiter Rüdiger Schrader und Zimmermeister Karl-Heinz Kiel.

Dabei gäbe es allen Grund zu feiern – und es gäbe wohl auch viele Interessierte, die gern einen Blick geworfen hätten in die Rohbauten der hochwertigen Eigentums- und Mietwohnungen, die auf dem Gelände entstehen, auf dem einmal das Unternehmen Heyne & Penke gestanden hat. Jetzt verwirklichen dort die beiden Heyne & Penke-Geschäftsführer ihre Idee von nachhaltigem Bauen und komfortablem Wohnen. „Da wir eine Unternehmerfamilie sind, hat uns Corona nicht davon abgehalten, dieses Projekt auch in den schwierigen Zeiten zu realisieren“, so Peter Penke-Wevelhoff. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 17.03.2021

Eine große Feier, sondern nur ein kurzes Innehalten zum Richtfest. Von links: Friedrich Schütte, Prokurist bei Heyne & Penke, Christoph Penke-Wevelhoff, Manuela Penke-Wevelhjoff, Peter Penke-Wevelhoff, Zimmermeister Karl-Heinz Kiel und Bauleiter Rüdiger Schrader.