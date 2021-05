Lüerdissen: Koniferenhecke brennt

Lüerdissen. Eine in Brand geratene Koniferenhecke hat am Montagvormittag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Es war gegen 11.30 Uhr, als der Alarm die Brandschützer der Ortsfeuerwehren Lüerdissen, Dielmissen, Oelkassen und Eschershausen erreichte. Gemeldet wurde ein Heckenbrand im Bereich des Friedhofes an der „Ithbergstraße“ in Lüerdissen. Als die ersten Einsatzkräfte unter der Einsatzleitung von Thorsten Gewecke an der Einsatzstelle eintrafen, wurde festgestellt, dass rund zwei Meter einer Hecke betroffen waren. Auslösend könnten Mäh- und Pflegearbeiten des örtlichen Bauhofes auf dem Friedhof gewesen sein. Mit ersten, eigenen Löschmaßnahmen konnten so die Mitarbeiter eine Ausbreitung des Feuers oder ein übergreifen der Flammen auf ein in der Nähe stehendendes Gebäude bereits vor Eintreffen der Feuerwehr verhindern. Die Löschmannschaften aus Dielmissen und Oelkassen konnten bereits auf der Anfahrt ihren Einsatz beenden. Für die anderen, rund 20 Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Lüerdissen und Eschershausen war der Einsatz, nachdem der brandbetroffene Bereich mit reichlich Wasser abgelöscht worden war, nach etwa 30 Minuten ebenfalls beendet. (gl)