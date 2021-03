Mach mal Pause... Was macht eigentlich Werner Scharf, Leichtathletik-Trainer der LG Weserbergland?

Stadtoldendorf. Natürlich ist die derzeitige Situation auch für Leichtathletik-Trainer Werner Scharf von der LG Weserbergland alles andere als befriedigend. Aber der 72-Jährige steckt den Kopf nicht in den Sand. Die meisten seiner Athleten trainieren nach seinen Trainingsplänen zu Hause, nur die Spitzenathleten kann er zum Einzeltraining regelmäßig in Stadtoldendorf begrüßen. So ist Scharf täglich irgendwo rund um Stadtoldendorf immer mit einem anderen Sportler unterwegs. „Es fehlt aber die Gruppendynamik, das ist das Problem“, so der Trainer. Was ihm aber vielmehr Gedanken macht, ist der Leichtathletik-Nachwuchs. Seit gut einem Jahr ist nichts mehr möglich. 30 bis 35 Kinder im Alter zwischen 6 und 10 Jahren hatte er mal in seiner Trainingsgruppe. Wie viele wiederkommen, wenn sich die Situation wieder normalisiert hat, weiß er nicht. „Da werden viele aufhören“, befürchtet Scharf. Aber auch ohne Leichtathletik wird Scharf nicht langweilig im Lockdown. er hat ja noch seine vier Enkelkinder, die sich über den Besuch vom Opa freuen, und er hat ein etwas ausgefallenes Hobby, das ebenfalls zeitintensiv ist: Er kümmert sich im Auftrag des NABU um Wasseramseln, die an den Gebirgsbächen im Solling brüten. (ue)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 05.03.21