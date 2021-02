Machen Elektroautos Sinn?

Mobilität ist ein hohes Gut. Wir fahren mit dem Auto zur Arbeit, besuchen Freunde oder fahren zum Supermarkt. Lebensmittel, Güter, Maschinen werden mit Autos zum Bestimmungsort transportiert. Auf der einen Seite ermöglicht uns der Individualverkehr ein früher ungeahntes Maß an persönlicher Freiheit. Unser Wohlstand und unsere gesamte Lebensweise würden ohne Verkehr zusammenbrechen. Auf der anderen Seite befördert die mit dem Autofahren verbundene Freisetzung von Kohlendioxid den Klimawandel.

Mittlerweile bestehen aus wissenschaftlicher Sicht keine ernstzunehmenden Zweifel mehr, dass der Klimawandel real und menschengemacht ist. Als eine Maßnahme sollen daher die Autos mit Verbrennungsmotor, die Benzin, Diesel oder Erdgas als Treibstoff einsetzen, durch Autos mit Akkumulatoren oder Wasserstoff-Brennstoffzellen ersetzt werden. So plant der VW-Konzern, bis 2025 ein Viertel des Absatzes an Autos als Elektrofahrzeuge zu verkaufen. In den kommenden fünf Jahren will der Konzern 73 Milliarden Euro in die Zukunftsthemen Elektromobilität, Hybridtechnik und Digitalisierung investieren. (Dr. Norbert Kalkert)

