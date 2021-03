Märzenbecher auf der Graupenburg bei Forst

Forst. Das Jahr bietet besonders jetzt, im Vorfrühling, verschiedene botanische Besonderheiten in alten Gärten, Parkanlagen und auf besonders geschützten Flächen zum Besuchen an. Neben Winterlingen, Schneeglöckchen oder Krokussen können auch noch die Märzenbecher dazu gezählt werden, die sich hier und dort bereits zeigen. Auf der Graupenburg, einem forstwirtschaftlichen Hanggelände bei Forst, haben sich auf dem Plateau einige Frühjahrsblüher großflächig unter einem lichten Baumbestand ausbreiten können. Zurzeit dominieren hier die Märzenbecher (Leucojum vernum) in einem großen Bestand. Einzelne Exemplare des Seidelbasts (Daphne mezereum) sind hier ebenfalls zu finden. (Wolfgang Wagner)

