Mahnwache der Seebrücke Holzminden in der Fußgängerzone

Holzminden. „Aufnahme statt Abschottung“ war die Forderung, welche die Seebrücke Holzminden anlässlich des europaweiten Aktionstages am Sonnabend, 30. Januar, bei einer Mahnwache in der Holzmindener Fußgängerzone stellte. Diese Mahnwache, die am Sonnabend erstmals anlässlich des Aktionstages stattfand, soll künftig an jedem Sonnabend durchgeführt werden. Von 11 bis 11.30 Uhr soll dann in der Oberen Straße vor der Stadtbücherei an die Not und das Elend der Flüchtlinge erinnert werden. (fhm)

