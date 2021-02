Mahnwache in Holzminden: Papierschiffchen machen auf die Flüchtlingspolitik aufmerksam

Holzminden. Am Sonnabend, 6. Februar, ruft das Aktionsbündnis „Seebrücke“ in Holzminden zur zweiten Mahnwache in der Oberen Straße vor der Stadtbücherei auf. Mit vorher verteilten orangefarbenen Schiffchen soll auf diese Aktion aufmerksam gemacht werden. Weiterhin werden die Forderungen nach einem sofortigen Stopp der gewaltsamen „Pushbacks“ an den europäischen Außengrenzen gestellt. „Die Politik in Deutschland und Europa muss endlich auf die katastrophalen Lebensbedingungen geflüchteter Menschen reagieren und eine menschlich vertretbare Lösung finden“, fordert Christiane Harbort-Ring im Namen der Seebrücke Holzminden. Letztendlich gebe es in Deutschland 226 Städte und Kommunen, die sich zu „Sicheren Häfen“ erklärt haben und die recht schnell zur Lösung beitragen könnten. Der Landkreis Holzminden gehört dazu. „Eine akzeptable Lösung wäre, bei allen Schwierigkeiten, zu finden, wenn es wirklich gewollt wäre“, so Harbort-Ring. Die Mahnwache findet von 11 bis 11.30 Uhr statt und läuft unter Einhaltung der hygienischen Bestimmungen.