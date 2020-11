Manfred Weiner hofft auf Solidarität für Ottenstein

Ottenstein. Es ist inzwischen ein fester Bestandteil der Haushaltsberatungen in der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle. Wenn der Haushaltsplan für das kommende Jahr beschlossen werden soll, kommt von der Gemeinde Ottenstein der Antrag, die Samtgemeinde Bodenwerder-Polle möge auf die Wertabschöpfung verzichten, die Ottenstein an die Samtgemeinde zahlen muss. Die Wertabschöpfung ist ein Ausgleich zwischen Gemeinden mit sehr hohen und sehr niedrigen Gewerbesteuereinnahmen. In diesem Jahr musste Ottenstein 27.000 Euro zahlen, im kommenden Jahr sollen es 92.000 Euro sein. Grund genug, für Gemeindedirektor Manfred Weiner einen Hilferuf an die anderen Mitgliedsgemeinden und die Samtgemeinde zu richten. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 18.11.2020.