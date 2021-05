Materialkrise ist eine besondere Herausforderung

Kreis Holzminden. „Es ist eine total verkehrte Situation. Wir haben volle Auftragsbücher, aber das Material kommt nicht nach. Bei manchen ist es eine richtige Materialkrise, so dass es Firmen gibt, die deshalb Kurzarbeit machen müssen. Obwohl genug Arbeit da ist.“ Karl-Heinz Bertram, Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Holzminden, schüttelt nur mit dem Kopf. „Das hat die Pandemie mit sich gebracht.“ Der Kreishandwerksmeister sitzt mit Obermeistern und seinem Stellvertreter Detlef Struck zusammen, um über die Situation zu sprechen. Und er liefert gleich ein Beispiel aus seinem eigene Fach, dem Elektro-Handwerk. „Wir bekommen derzeit keine Schalter und Steckdosen geliefert, weil bestimmte Plastiklegierungen noch nicht wieder hergestellt werden.“ Und die explodierenden Kupferpreise lassen keine sichere Preiskalkulation zu. Das Material, das hier benötigt wird, geht derzeit hauptsächlich nach China und in die USA. Gerade diese beiden Länder kaufen etwa alles, was sie an Holz fassen können. Die Chinesen wegen ihrer boomenden Wirtschaft und die Amerikaner, weil bei ihnen der Hausbau floriert und Kanada nichts mehr liefert. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 29.05.2021.