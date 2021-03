Mats Busse kehrt zum TV Stadtoldendorf zurück

Stadtoldendorf. Es ist die Meldung, die sicherlich einige TV-Fans freuen wird. Denn nach seinem Abgang vor einem Jahr kommt Mats Busse zurück in die Homburgstadt. Der 30-jährige wechselte zur vergangenen Saison zur HSG Deister-Süntel und möchte nun wieder beim TV Stadtoldendorf in der Oberliga mitmischen.

„Ich habe mein Zugpferd zurück“, freute sich TV-Trainer Dominik Niemeyer nach der Vertragsunterschrift von Mats Busse. In seiner Debütsaison als Trainer holte Dominik Niemeyer den damals 26-jährigen Mittelmann vom MTV Rohrsen, der dort durch seinen Ehrgeiz und seine Durchschlagskraft auffiel. Beim TV 87 zeigte Busse schnell, dass noch deutlich mehr in ihm steckte. Innerhalb kürzester Zeit entwickelte er sich zu einem wichtigen Leistungsträger und wurde für Coach-Niemeyer zum verlängertem Arm auf dem Platz. „Mats ist immer bereit an seine persönlichen Grenzen zu gehen. Er hat es beim TV geschafft sich an jedes Liganiveau anzupassen und hat die Mannschaft als Regisseur geführt. Ich bin überzeugt, dass er es erneut tun kann“, erläuterte Niemeyer. Grundsätzlich soll er wieder in seine alte Rolle schlüpfen und bei Abwesenheit des Trainer auch Trainingseinheiten leiten.

Der Kontakt zwischen dem TV 87 und Mats Busse sei trotz des Wechsels zur HSG Deister-Süntel nie abgebrochen. Nach zwei Aufstiegen und dem Klassenerhalt in der Oberliga entschied sich der Fanliebling dafür, etwas kürzer zu treten. Allerdings schloss er schon bei seiner Verabschiedung in der Rumbruchshalle eine Rückkehr zum TV nicht aus. Jetzt kommt sie schneller, als vielleicht gedacht. „Die Entscheidung fiel mir nicht schwer. Ich hatte meine erfolgreichsten Jahre beim TV und freue mich, quasi wieder zu Hause zu sein und wieder mit alten Weggefährten zu spielen“, sagte Busse zu seiner Rückkehr.

Mit dem Transfer von Mats Busse reagierte der Oberligist auch auf den Abgang von Mittelmann Rade Radjenovic. „Mats ist der erste Step für die Mittelposition. Unsere Planungen sind hier aber noch nicht am Ende, denn ich denke, wir benötigen hier noch weitere Kapazitäten“, so Niemeyer. Sein neuer alter Mittelmann unterschrieb zunächst für ein Jahr und will künftig die durch Radjenovic entstandene Lücke schließen. „Ich fühle mich fit und werde natürlich hart an mir arbeiten, um mein maximales Leistungsniveau zu erreichen und darauf freue ich mich“, so Mats Busse (tp)