Mehr als 7.500 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

In Deutschland sind binnen eines Tages mehr als 7.500 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwochmorgen, 17. Februar, unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden weitere 7.556 Ansteckungsfälle registriert. Im Vergleich zum Mittwoch vor einer Woche waren dies zwar 516 Neuinfektionen weniger. Allerdings gab es vor einer Woche rund 600 Nachmeldungen, so dass es im Wochenvergleich tatsächlich einen leichten Anstieg gab. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 2.350.399. Nach Angaben des RKI wurden innerhalb von 24 Stunden zudem 560 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gezählt. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Toten in Deutschland erhöhte sich damit auf 66.164. Die Zahl der von einer Corona-Infektion genesenen Menschen bezifferte das RKI auf rund 2,15 Millionen.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz sank leicht auf 57. Am Vortag hatte sie bei 59 gelegen. Bei der Sieben-Tage-Inzidenz handelt es sich um die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb dieses Zeitraums. Ziel der Bundesregierung ist es, den Wert auf unter 35 zu drücken. Dies ist mittlerweile in gut 80 der 401 Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland gelungen. Mit einem Wert von 5,6 hat die fränkische Stadt Schweinfurt die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz, der Landkreis Tirschenreuth in der Oberpfalz hat mit 294,3 den höchsten Wert. Berlin (AFP) / © 2021 AFP