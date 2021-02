Mehr als 8.600 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

In Deutschland sind binnen eines Tages mehr als 8.600 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonntagmorgen, 7. Februar, unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden weitere 8.616 Ansteckungsfälle registriert. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 2.284.010.

Nach Angaben des RKI wurden innerhalb von 24 Stunden zudem 231 Todesfälle im Zusammenhang mit Coronavirus-Infektionen gezählt. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Toten in Deutschland erhöhte sich damit auf 61.517. Die Zahl der von einer Corona-Infektion genesenen Menschen bezifferte das RKI auf rund 2,029 Millionen.

Vor einer Woche wurden 11.192 Ansteckungsfälle und 399 Todesfälle registriert. Am Wochenende fallen die Zahlen in der Regel niedriger aus, da nicht alle Gesundheitsämter ihre Zahlen an das RKI melden und auch weniger Tests vorgenommen und ausgewertet werden. Berlin (AFP) / © 2021 AFP