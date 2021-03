Mehr Engagement für den Klimaschutz

Boffzen. Es geht um Klimaschutz, die Samtgemeinde Boffzen will sich in diesem Bereich noch stärker engagieren. Der Samtgemeinderat berät am Dienstag, 23. März, über einen Vorschlag der Verwaltung, bei einem Projekt des Bundes mitzumachen, durch das an den Schulen und Kindertagesstätten der Samtgemeinde Energiesparmodelle eingeführt werden. Voraussetzung für die Beschlussfassung sind für die Verwaltung die Förderung des Projektes durch das Bundesumweltministerium und die Beauftragung eines externen Dienstleisters. Mit dem auf vier Jahre angelegten Projekt sollen in Bildungseinrichtungen ein nachhaltiger Prozess des Engagements zugunsten des Klimaschutzes erreicht und Umsetzungsstrategien für Energieeinsparungen ermittelt und aufgezeigt werden. (fhm)

