Mehrzweckgebäude der Öffentlichen in Golmbach ab sofort geöffnet

Das Mehrzweckgebäude steht an der Holenberger Straße 8 in Golmbach. Foto: Thomas Gasparini / Öffentliche Versicherung Braunschweig

Golmbach. Die Öffentliche Versicherung Braunschweig hat ihr Mehrzweckgebäude in Golmbach an der Holenberger Straße 8 eröffnet. Katrin Greifert, Leiterin der Geschäftsstelle des regionalen Versicherers, hat bereits zahlreiche Kunden in den neuen Räumlichkeiten empfangen. Neben den Räumlichkeiten der Versicherung bietet das Gebäude auch ausreichend Platz für weitere Nutzer. Daher ist die Öffentliche nach wie vor auf der Suche nach weiteren passenden Partnern für das insgesamt rund 200 Quadratmeter große Multifunktionshaus.

Mehr lesen Sie im TAH am 23. März 2021