Update: Bund-Länder-Runde, Osterruhe ist gekippt

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nach der scharfen Kritik an den jüngsten Corona-Beschlüssen die Ministerpräsidenten der Länder kurzfristig zu weiteren Beratungen eingeladen. Mehrere Nachrichtenagenturen berichten, dass Kanzlerin Merkel die geplante Osterruhe rückgängig machen will. Sie habe dieses Maßnahme als "Fehler" eingeräumt, heißt es nach Informationen des "Spiegel".

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nach der scharfen Kritik an den jüngsten Corona-Beschlüssen die Ministerpräsidenten der Länder kurzfristig zu weiteren Beratungen eingeladen. Die Videokonferenz sei "im Nachgang zu den Beratungen am Montag" angesetzt und beginne um 11.00 Uhr, teilte ein Sprecher der Bundesregierung am Mittwoch in Berlin mit.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) bestätigte die Gespräche während einer Rede im Düsseldorfer Landtag. "Ich denke, dass wir sehr kritisch dort über das reden, was da vor zwei Tagen passiert ist", sagte Laschet. "Diese Ministerpräsidentenkonferenz hat die Menschen enttäuscht."

Ein Sprecher der Landesregierung in Kiel teilte mit, dass der schleswig-holsteinische Landtag wegen des kurzfristigen Termins seine Tagesordnung ändere. Eigentlich war für den Vormittag eine Regierungserklärung von Ministerpräsident Daniel Günther vorgesehen. Ob die für 13.00 Uhr vorgesehene Befragung Merkels im Bundestag noch stattfinden kann, bleib zunächst unklar. Berlin (AFP) / © 2021 AFP